SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Paraguai Juan Carlos Wasmosy vai receber o diplomata brasileiro Oliveira Dias para um almoço, no sábado (24), em Assunção. O encontro vai celebrar a atuação do governo brasileiro para impedir um golpe de Estado no país em 1996.

Na época, o então general Lino Cesar Oviedo tramava tomar o poder de Wasmoy, democraticamente eleito.

A mediação do Brasil, com participação de Oliveira Dias, alocado como embaixador em Assunção na época, foi decisiva para que a ameaça não se concretizasse. As tratativas envolveram o alto escalão do Itamaraty e do então presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso.

O diplomata diz que, no encontro, pretende agradecer a todos que ajudaram para que o golpe não fosse realizado.

Uma época em que desmanchávamos golpes, em vez de querer fazê-lo", segue ele.