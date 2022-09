SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O treino de acrobacias de uma esquadrilha aeronáutica da cidade de Gera, na Alemanha, terminou em um acidente trágico no último sábado (24), quando duas aeronaves colidiram no ar, ficaram enganchadas e acabaram caindo. Os pilotos, um de 42 anos e outro de 72, morreram no momento do acidente.

Três pilotos alçaram voo no aeródromo de Leumnitz para praticar uma rotina de acrobacias aéreas. Habituado às manobras, o grupo já tinha ensaiado o espetáculo centenas de vezes, e, segundo o jornal Bild, as condições climáticas eram apropriadas.

Um vídeo gravado por espectadores mostra a execução de acrobacias e rasantes, até o momento em que as aeronaves se chocam.

A colisão fez com que os aviões se enganchassem, sem grandes danos imediatos. Pelas imagens é possível ver que, com os aviões presos um ao outro, os pilotos tentam se separar, mas não conseguem desvencilhar os equipamentos, até que a inércia os atira em queda livre contra o solo.

Andreas Spaeth, especialista em aviação, disse ao Bild que, até o momento da colisão, os pilotos treinavam uma acrobacia comum. "Ao contrário do que era de se esperar, nenhuma parte visível quebrou. É mais como se as duas aeronaves ficassem presas, incapazes de manobrar, e depois batessem no chão ligadas entre si."

A cena final do vídeo compartilhado nas redes sociais exibe uma fumaça preta subindo ao céu logo após os aviões atingirem o chão. Fotos divulgadas posteriormente mostraram os destroços ainda em chamas, em um campo da cidade de Gera.

Também ouvido pelo jornal alemão, o especialista em acidentes aéreos Norman Kretschmer explicou o fenômeno. "Quando o metal fica sob alta pressão, ele se deforma. Essa deformação pode ser vista na asa e indica uma colisão forte." O dano na estrutura impossibilitou que os pilotos arremetessem ou tentassem uma manobra de evasão.