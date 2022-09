SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a ameaça de uso de armas nucleares na Guerra da Ucrânia, a Rússia fez um gesto de acomodação aos EUA nesta quinta (29) ao dizer que está aberta a reabrir o diálogo com o rival sobre o controle desse tipo de armamento no escopo do tratado Novo Start ?que limita a o número de ogivas estratégicas operacionais de cada potência a 1.600.

As inspeções mútuas de instalações previstas sob o acordo foram interrompidas em 2020, devido à pandemia, e não mais voltaram a ser feitas devido à guerra.