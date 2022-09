SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um repórter da Flórida foi gravado nesta quinta-feira (29) em vídeo enquanto resgatava uma mulher, que ficou presa dentro de um carro, após tentar atravessar as águas de uma enchente durante a passagem do furacão Ian.

Segundo informações da afiliada da NBC, WESH 2, a enfermeira estava a caminho do trabalho de manhã cedo quando ficou presa na inundação na Orange Avenue, em Orlando.

O repórter da WESH 2, Tony Atkins estava no cruzamento quando notaram a mulher acenando e pedindo ajuda. Eles estavam cientes da profundidade da água naquele momento, mas o repórter não se importou e se arriscou na correnteza até chegar à mulher.

No vídeo que percorreu as redes sociais, é possível ver Atkins perto do carro com uma capa de chuva vermelha e segurando a bolsa da mulher enquanto ela sobe nas costas dele para escapar da água.

Enquanto a carregava para um local seguro, a mulher se agarrou ao pescoço do repórter até que a água chegasse à altura de seus tornozelos e fosse seguro para ela andar sozinha.

Após o resgate, Atkins compartilhou um vídeo no Twitter dele tirando sua bota de chuva e jogando fora toda a água que se acumulava dentro.

O furacão Ian, rebaixado para tempestade tropical na manhã de hoje, deixou mais de 2,5 milhões de pessoas sem energia.

Quando atingiu a costa sudoeste da Flórida ontem, foi considerado um grande furacão de categoria 4. No entanto, seus ventos caíram para 105 quilômetros por hora, enquanto seguia para o norte, em direção à Geórgia a partir da costa centro-leste da Flórida.

Após a devastação, o presidente Joe Biden declarou emergência na Flórida e ordenou ajuda federal para "complementar os esforços de resposta", segundo um comunicado.