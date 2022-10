SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ataque da Rússia com mísseis na manhã desta segunda-feira (10) quase atinge uma garota enquanto ela gravava um vídeo andando pelo centro de Kiev, capital da Ucrânia.

O vídeo foi compartilhado pela emissora bielorussa Nexta. Segundo o serviço de notícias britânico LBC, a explosão ocorreu próximo ao cruzamento das ruas Volodymyrska e Shevchenko, enquanto a garota passava por uma universidade local.

O ataque da Rússia faz parte de uma ofensiva interpretada por observadores internacionais como uma sinalização de que o Kremlin pretende escalar o conflito. É a primeira vez que Kiev é atacada por mísses russos desde junho.

Na manhã desta segunda, a capital ucraniana registrou diversas explosões, no que está sendo considerado como uma resposta de Vladimir Putin diante da explosão no fim de semana contra a ponte que liga o território russo à península da Crimeia.

"Esse é só o primeiro episódio. Outros seguirão", afirmou Dmitry Medvedev, ex-presidente russo. Alarmados, os líderes do G7 convocaram para esta terça-feira uma reunião de emergência com o governo ucraniano. Diplomatas admitiram ao colunista do UOL Jamil Chade que a guerra entra em sua fase mais tensa e imprevisível.

ZELESNKY DIZ QUE RÚSSIA ESTÁ 'SEM ESPERANÇA' AO ATACAR KIEV

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda, que os mais recentes ataques em série da Rússia contra o país -em especial na capital, Kiev- são formas de gerar "pânico e caos" para destruir o "sistema de energia" ucraniano. "Eles [russos] estão sem esperança", disse Zelensky em um vídeo.

Segundo as últimas informações das equipes de resgate, pelo menos cinco pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas em Kiev. O Exército ucraniano afirma que 75 mísseis foram lançados pela Rússia nesta manhã, além de drones iranianos Shahed.

"É uma manhã difícil. Estamos lidando com terroristas", disse o presidente ucraniano no começo do vídeo. Segundo ele, instalações de energia foram atingidas em todo o país, embora a infraestrutura não seja o único alvo.]

"O segundo alvo são as pessoas. O horário e os locais atingidos foram especialmente escolhidos para causar o máximo de dano possível", afirmou Zelensky.

A onda de bombardeios é "sem precedentes" e atingiu, além de Kiev, Lviv, no oeste, Dnipro, no centro, Vinnitsia, Soumi, Kharkiv e Zaporizhzhia, no sul.