O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o lançamento de dois mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance, informou a agência estatal KCNA. O lançamento é chamado, pela mídia estatal, de teste para confirmar a confiabilidade e a operação de armas com capacidade nuclear implantadas em unidades militares.

O teste teve como objetivo aumentar a eficiência e o poder de combate dos mísseis de cruzeiro, enviados ao Exército Popular da Coreia "para a operação de armas nucleares táticas", acrescentou a agência.

Lembrando que o teste de fogo foi outro aviso claro aos seus inimigos, o líder Kim Jong-un disse que o país "deve continuar a expandir a esfera operacional das Forças Armadas estratégicas nucleares para impedir qualquer crise militar crucial e crise de guerra a qualquer momento".

A agência disse ainda que os mísseis testados voaram para "atingir claramente o alvo, a 2 mil quilômetros de distância.

Não ficou imediatamente claro se os lançamentos foram detectados por autoridades da Coreia do Sul, do Japão ou dos Estados Unidos, que frequentemente monitoram e divulgam informações sobre as atividades de armas norte-coreanas.

