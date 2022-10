SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Usuários das redes sociais relataram um protesto nesta quinta-feira (13) em Pequim, capital da China, contra o presidente do país, Xi Jinping. A manifestação acontece dias antes do congresso do Partido Comunista, que começará neste domingo (16) e vai durar quatro dias.

A expectativa é que Xi se mantenha no poder, tornando-se o líder mais poderoso desde Mao Tse-Tung.

Manifestações são raras no país, por serem fortemente reprimidas. De acordo com a CNN norte-americana, quando a reportagem chegou à ponte não havia mais nenhum banner pendurado, mas muitos policiais patrulhavam o local.

A popularidade de Xi parece não ser unânime. Relatos publicados no Twitter mostram cartazes pendurados em uma ponte, com fumaça atrás.

De acordo com uma usuária, um dos pôsteres dizia: "Comida, não testes de covid. Reformas, não revolução cultural. Liberdade, não lockdown. Votos, não líderes. Dignidade, não mentiras. Cidadãos, não servos".

O congresso do Partido Comunista acontece a cada cinco anos, e é o evento mais importante para o governo chinês, ao eleger membros das organizações do partido e um novo líder por meio de eleições indiretas.

Desde a morte de Mao Tse-Tung, nenhum eleito fica à frente do governo por mais de dois mandatos. Caso um terceiro mandato de Xi se concretize nos próximos dias, será um feito inédito desde 1976.