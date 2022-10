BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, ganhou US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) usando seus "5 números da sorte", que escolheu para apostar durante 20 anos, após estudar rotineiramente os sorteios da loteria.

De acordo com o Centro de Loterias de Baltimore, o jogador de 77 anos --que trabalha como motorista de ônibus escolar-- fez sua combinação de sorte com base nos resultados do jogo de que ele se lembra em duas décadas.

"Eu me lembro de números e grupos de números de alguns dos primeiros sorteios de 5 bônus que você já teve. Eles simplesmente ficam na minha cabeça", disse ele, à empresa de loterias.

Desde então, o homem usou seu conjunto de números por vários anos.

No 16 de setembro, comprou um bilhete na Long Gate Mobil em Baltimore. O jogador disse que estava assistindo à TV quando os números vencedores rolaram pela tela. Finalmente ele via sua aposta dar resultado.

"Eu os reconheci imediatamente. Todos os cinco!".

O vencedor disse que ligou para a loteria, para confirmar os números e o resultado.

"Já tive quatro números combinados várias vezes, mas, para ser sincero, nunca esperei acertar todos os cinco", disse ele.

Agora, ele planeja colocar seus ganhos em um carro novo.