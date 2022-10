RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Já imaginou encontrar uma criatura semelhante a um "monstro marinho" durante um passeio na praia? Pois é. Foi isso que aconteceu com um casal na praia de Florence, no estado de Oregon, Estados Unidos, na última quinta-feira (13). A notícia se espalhou e vários banhistas foram ver de perto o animal.

Em entrevista ao canal americano Koin News, Adoni Tegner, que encontrou o animal, ressaltou que nunca tinha visto nada parecido na vida. "A criatura era do tamanho de uma caminhonete e estava coberto por pelos brancos e compridos". A namorada de Tegner, Merica Lynn, também falou sobre o bicho. "Já vimos baleias aparecerem antes, e algumas que ficaram encalhadas na praia por algumas semanas, mas nunca cresceram 'cabelos' assim", disse ela que fez um vídeo e tocou no "monstro marinho". Ela descreveu a criatura como "firme e gordurosa".

Apesar do susto dos moradores da região, Jim Rice, gerente do programa de encalhe do Hatfield Marine Science Center da Oregon State University, acabou sendo procurado pela reportagem e tranquilizou os moradores mais impressionados da região. Ele explicou que criatura seria mesmo a carcaça de uma baleia. "O que parece ser 'cabelo' são os restos em decomposição de outros tecidos do corpo: músculos, nervos, tendões, etc. Eu estimaria que este animal está morto há vários meses", contou ele à emissora.