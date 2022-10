SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia da Grécia resgatou um grupo de 92 imigrantes ilegais que foram encontrados nus, alguns com ferimentos, perto da sua fronteira norte com a Turquia. O grupo foi descoberto na sexta-feira (14) e, desde então, os países têm trocado acusações sobre seus tratamentos com refugiados.

Os imigrantes, todos homens, foram encontrados perto do rio Evros, que marca a fronteira entre Grécia e Turquia.

Uma investigação da polícia grega e de autoridades da agência de fronteiras da União Europeia, Frontex, encontrou evidências de que os imigrantes cruzaram o rio para o território grego em botes de borracha vindo da Turquia.

O ministro da Imigração da Grécia, Notis Mitarachi, disse em um tuíte que o tratamento da Turquia aos imigrantes foi uma "vergonha para a civilização", compartilhando uma foto dos homens sem roupa com os rostos borrados. Ele afirmou que Atenas espera que Ancara investigue o incidente.

O comentário foi recebido de forma dura pelas autoridades turcas. Fahrettin Altun, que lidera a comunicação do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, escreveu na mesma rede que a Grécia operava uma "máquina de fake news" contra seu país.

"As autoridades gregas devem primeiro prestar contas dos bebês que afogaram no mar Egeu, das pessoas roubadas e espancadas com cintos em Meriç e que os fizeram congelar até a morte, colaborando com a Frontex", escreveu, e acrescentou convidar a Grécia a "abandonar o mais rápido possível sua atitude desumana com refugiados".

O vice-ministro do Interior turco, Ismail Catakli, também negou o envolvimento da Turquia no caso.

"Como você não encontrou um único caso de violação de direitos humanos pela Turquia, procura apenas expor a imagem de sua própria crueldade como se a Turquia tivesse feito isso", escreveu Catakli no Twitter, respondendo também ao ministro grego.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) condenou o "tratamento cruel e degradante" sofrido pelos homens e pediu uma "investigação completa deste incidente".

Atenas é regularmente acusada por ONGs e diferentes investigações jornalísticas de realizar violentas expulsões ilegais em sua fronteira marítima e terrestre com a Turquia. O país de Erdogan, por outro lado, é acusado de flexibilizar as fronteiras para pressionar a União Europeia para receber mais auxílio financeiro do bloco.

Por sua parte, a organização Mare Liberum garantiu neste domingo que, "na região de Evros, os crimes contra os direitos humanos são sistemáticos e cometidos diariamente pela Turquia e pela Grécia".