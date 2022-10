SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rússia e Ucrânia devem realizar uma troca de 220 prisioneiros de guerra nesta segunda-feira (17), inaugurando a mais nova rodada de negociações desta espécie desde o início de setembro, afirmou o líder separatista Denis Puchilin.

De acordo com informações compartilhadas no Telegram, a maior parte dos 110 detidos a serem recuperados por Kiev é formada por mulheres; do lado de Moscou, 80 presos são tripulantes de embarcações civis, e outros 30 são militares.

Puchilin lidera a região de Donetsk, no Donbass, o leste russófono do território ucraniano. A província é uma das quatro regiões que o presidente russo, Vladimir Putin, proclamou ter anexado.

Kiev e Moscou ainda não confirmaram a troca.