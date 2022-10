SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º não gosta do Palácio de Buckingham e pretende quebrar a tradição de morar no castelo nos primeiros anos de seu reinado, segundo o jornal The Sunday Times.

Uma fonte contou à publicação que o rei e a rainha consorte, Camilla Bowles, só pretendem se mudar para lá após uma reforma que deve durar cinco anos e custar cerca de 369 milhões de libras esterlinas, que hoje correspondem a mais de R$ 2,2 bilhões.

"Eu sei que ele não é fã da 'casa grande', como costuma chamar o palácio. Ele não o enxerga como um lar viável para o futuro, nem como uma casa que tenha algum propósito no mundo moderno. Ele acha que a manutenção não é sustentável, tanto do ponto de vista financeiro como ambiental", diz a fonte.

O Palácio de Buckingham tem 775 cômodos, que incluem 52 quartos para a realeza e seus convidados, 188 quartos para funcionários, 92 escritórios e 78 banheiros.

"Espera-se que a reforma esteja finalizada em 2027, para que Suas Majestades se mudem para lá", disse um porta-voz do Palácio de Buckingham ao jornal. "Nesse meio tempo, o palácio será utilizado para eventos oficiais sempre que possível".

Outra fonte afirma que Camilla Bowles também "não quer morar no Palácio de Buckingham". Hoje, o casal mora na Clarence House, uma residência real com cinco quartos em Londres, nas proximidades do Palácio de Buckingham.

No ano passado, uma fonte próxima à família real afirmou ao jornal The Daily Mail que Charles pretendia mudar a função do Palácio de Buckingham quando se tornasse rei: ele gostaria que o local fosse aberto ao público para aproximar a população da realeza.