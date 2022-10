SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia britânica está investigando um ataque a um manifestante que foi espancado por vários homens depois de ser arrastado para dentro do consulado chinês em Manchester, ao protestar contra o líder Xi Jinping e a favor da democracia em Hong Kong.

O protesto deste domingo (17) ocorreu no primeiro dia do Congresso do Partido Comunista, em Pequim, evento que deve dar a Xi o terceiro mandato, estendendo seu controle sobre a China.

Várias faixas de protesto foram colocadas na calaçada do consulado, incluindo uma com a frase "o céu destruirá o Partido Comunista Chinês". Segundo a polícia local, de 30 a 40 pessoas estavam reunidas do lado de fora da repartição.

A vítima foi arrastada por um pequeno grupo de homens que saiu do prédio do consulado, informou a polícia. Ele então é chutado e esmurrado por cinco agressores enquanto está caído. "Devido aos nossos temores pela segurança do homem, os policiais intervieram e retiraram a vítima do terreno do consulado", afirmaram as forças de segurança.

O vídeo também mostra os homens do consulado, alguns usando capacetes e coletes de proteção, derrubando as faixas de protesto.

A vítima, de cerca de 30 anos, sofreu ferimentos físicos e permaneceu no hospital durante a noite para tratamento, segundo a polícia. Ninguém foi preso, mas uma investigação completa está em andamento, informou o chefe assistente da polícia, Rob Potts.

A deputada conservadora Alicia Kearns, chefe do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento britânico, afirmou que o governo deve convocar o embaixador chinês e expulsar ou processar qualquer funcionário que tenha agredido manifestantes.

O consulado chinês em Manchester não respondeu aos pedidos de comentários da agência de notícias Reuters. Um porta-voz da primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse que os relatos são "profundamente preocupantes".

Wang Wenbin, representante do Ministério das Relações Exteriores da China, afirmou a repórteres em Pequim nesta segunda (17) que não estava ciente da situação, mas que as missões chinesas agiram de acordo com os acordos diplomáticos internacionais.

"As embaixadas e consulados chineses no Reino Unido sempre cumpriram as leis de seu país de residência, e também esperamos que o lado britânico facilite o desempenho normal das funções das embaixadas e consulados chineses", disse Wang.