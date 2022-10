SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma aeronave de pequeno porte caiu besta segunda-feira (17) na lateral de uma casa no sul da Flórida, nos Estados Unidos, matando duas pessoas que estavam a bordo, informou o canal televisivo WSVN 7News.

Equipes de resgate de bombeiros foram para o local do acidente, na cidade de Miramar, próximo ao aeroporto de North Perry. As vítimas foram dois homens que estavam dentro do avião, segundo a polícia local.

As identidades não foram divulgadas, mas um deles teria sido identificado por um amigo como Jordan Shrewd, segundo o canal NBC.

Imagens aéreas gravadas pela mídia local mostram o avião branco pendurado no telhado da casa, em direção ao quintal.

Segundo a investigação inicial, o avião tocou em linhas de energia sobre a casa onde caiu. Essas linhas estavam emaranhadas ao redor da aeronave, tornando o serviço de resgate mais difícil para os socorristas.

Minutos antes da colisão, a aeronave havia decolado do aeroporto local e estava em um voo de teste. Uma mulher e seu filho de dois anos, que estavam dentro da casa, saíram ilesos.

A porta-voz da Polícia de Miramar, Tanya Ruíz, informou para a imprensa que as causas do acidente fatal ainda são desconhecidas, mas acrescentou que a investigação será feita pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA. (National Transportation Safety Board, em inglês).

Com o impacto do acidente, houve a interrupção do serviço elétrico em casas próximas e obrigou a evacuação dos moradores, por causa de um derramamento de combustível.