SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, encontrou-se em Lisboa no sábado (15) com o ex-deputado português Mario David, que atua como assessor para temas europeus do primeiro-ministro húngaro, o populista de direita Viktor Orbán.

O chanceler também deu entrevista para o jornal local "Nascer do Sol", controlado pela família de David.

Orbán, acusado de tentar minar as instituições de seu país, é um dos principais aliados de Bolsonaro. O presidente esteve na Hungria em fevereiro deste ano, quando visitou também Vladmir Putin na Rússia.

A Folha de S.Paulo revelou em julho que o chanceler da Hungria, Péter Szijjártó, em reunião com a ministra Cristiane Britto, em Londres, no início de julho, ofereceu ajuda para a reeleição de Bolsonaro.

Segundo relato registrado em documento interno pela própria Cristiane, o titular da pasta de Negócios Estrangeiros e Comércio do país europeu afirmou ter solicitado o encontro porque os países compartilham a mesma visão sobre o conceito de família.