O maior salto nos preços dos alimentos desde 1980 levou a inflação britânica de volta aos dois dígitos em setembro e ao nível mais alto em 40 anos que havia sido registrado em julho, em um novo golpe para as famílias que lutam com uma crise de custo de vida.

O Escritório de Estatísticas Nacionais disse que o índice de preços ao consumidor aumentou 10,1% em termos anuais no mês passado. Pesquisa da Reuters com economistas havia apontado uma leitura de 10%, após aumento de 9,9% em agosto.

Os números destacam as dificuldades para as famílias britânicas, especialmente as de menor renda, que enfrentam novas incertezas sobre a extensão do apoio financeiro disponível após a recente reviravolta do governo.

O Banco da Inglaterra também se sentirá pressionado a intensificar sua campanha de aumento dos juros no próximo mês depois dos dados divulgados nesta quarta-feira (19).

Os preços de alimentos e bebidas não-alcoólicas deram a maior contribuição para o resultado da inflação em setembro, com alta de 14,5%, o maior salto desde abril de 1980, de acordo com a série histórica.

