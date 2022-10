WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - A história da atriz Anna May Wong já parece coisa de filme. Obcecada por cinema desde a infância em Los Angeles, na década de 1910, tornou-se a primeira estrela internacional de origem asiática e viveu uma trajetória turbulenta. Agora, para coroar a jornada, estampará moedas de 25 centavos de dólar.

A Casa da Moeda dos Estados Unidos anunciou que começará a produzir na próxima segunda (24) as peças com o rosto de Wong. Elas integram o projeto American Women Quarters, que coloca mulheres importantes nas moedas do país -o projeto começou em janeiro, com a imagem da escritora e ativista Maya Angelou.

Nascida em 1905 Liu Tsong (geada de salgueiro, em tradução literal), ela recebeu Anna May como nome ocidental -prática comum entre imigrantes chineses como seus avós, que se mudaram para os EUA em meados do século 19. Wong matava aulas para ir ao cinema e ver filmes que eram gravados nas ruas do bairro.

Desde criança, insistia para participar de alguma produção e ganhou o primeiro papel como figurante em 1919, no filme mudo "The Red Lantern" (a lanterna vermelha), aos 14 anos -a produção é protagonizada por uma atriz russa maquiada para parecer chinesa. O protagonismo veio três anos depois, em "The Toll of the Sea" (o pedágio do mar).

Cansada de lutar contra um sistema que privilegiava atrizes brancas mesmo para papéis asiáticos (o "yellowface"), mudou-se para a Europa no fim dos anos 1920, onde se tornou sensação. Aprendeu outras línguas e estrelou produções inglesas, alemãs e francesas. Na década seguinte, voltaria aos EUA.

Wong subiu aos palcos de Londres e Nova York e, no cinema, participou de mais de 60 filmes. Um de seus feitos mais marcantes foi ter sido a primeira asiático-americana a protagonizar um programa na TV do país, na série "The Gallery of Madame Liu-Tsong", de 1951. A atriz ganhou espaço na calçada da fama de Hollywood em 1960, um ano antes de morrer após um ataque cardíaco, aos 56 anos.

Agora, haverá ao menos 300 milhões de moedas de 25 centavos com seu rosto, representado com a mão sob o queixo. As peças, de uma liga metálica de cobre e níquel, pesam 5,7 gramas e têm 2,4 centímetros de diâmetro. Do outro lado, mostram o rosto do primeiro presidente do país, George Washington.

"Juntamente com o trabalho duro, a determinação e a habilidade que Anna May Wong trouxe para a profissão de atriz, foram seu rosto e gestos expressivos que realmente cativaram o público do cinema, então incluí esses elementos ao lado do nome dela", disse a designer Emily Damstra, que fez o retrato.

O projeto American Women Quarters traz ainda moedas cunhadas com o rosto de Wilma Mankiller, primeira chefe principal da nação cherokee, Adelina Otero-Warren, líder do movimento sufragista do Novo México, e Sally Ride, astronauta e física que foi a primeira americana a ir ao espaço.

São quatro as moedas americanas de dólar: 1, 5, 10 e 25 centavos. Elas trazem, de um lado, as imagens dos ex-presidentes Abraham Lincoln (desde 1909), Thomas Jefferson (desde 1938), Franklin D. Roosevelt (desde 1946), e George Washington (desde 1932), respectivamente.

Do outro lado, as imagens variam com o passar do tempo, e as de 25 centavos têm sido escolhidas para edições comemorativas. Segundo a Casa da Moeda, de 1932 a 1998 a "coroa" mostrava uma águia de asas abertas sobre um maço de flechas, com galhos de oliva abaixo -embora descontinuado, esse modelo ainda é comumente encontrado.

Em 1975 e 1976 circulou uma edição especial em celebração ao Bicentenário da Independência, com um baterista colonial e uma tocha da vitória circundada por 13 estrelas, representando cada uma das colônias originais.

De 1998 a 2008, a coroa mudou de design cinco vezes ao ano, como parte de um programa para celebrar os 50 estados. Em 2009, foram seis alterações, em iniciativa para homenagear o Distrito de Colúmbia e territórios americanos. Na sequência, de 2010 a 2021, 56 modelos mostraram parques e atrações nacionais como parte da ação Beautiful Quarters (moedas bonitas).