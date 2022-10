SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hu Jintao, 79, ex-líder da China e antecessor de Xi Jinping, foi retirado de forma inesperada da cerimônia de encerramento do Congresso do Partido Comunista, realizada neste sábado (22).

Ele estava sentado à esquerda do atual líder do país asiático quando foi levado para fora do principal auditório do Grande Salão do Povo, em Pequim, por dois seguranças. Vídeo da agência de notícias AFP mostra um segurança tentando levantar Hu de sua cadeira, atraindo olhares de autoridades à volta.

Hu resiste a deixar o local, enquanto os auxiliares tentam escoltá-lo. Em certo momento, ele tenta pegar documentos que parecem pertencer a Xi, que os segura. Hu ainda tenta se sentar novamente, sem sucesso, e, na saída, troca palavras com Xi e encosta no ombro do atual premiê, Li Keqiang.

O registro do caso, inusual dada a organização meticulosa de eventos do tipo na China, foi amplamente compartilhado em redes sociais, mas censurado nas plataformas do país, fortemente controladas.

A cobertura da cerimônia realizada pela mídia estatal não incluiu a cena, que ocorreu no momento em que jornalistas entravam no auditório. O congresso, que ocorre a cada cinco anos, foi concluído com emendas à Constituição do partido que consolidam o status central de Xi e o seu pensamento político no partido.

As autoridades não deram explicações para o episódio nem responderam a questionamentos da AFP.

"Seja deliberado ou não, seja porque ele não estava bem, o efeito é o mesmo. Total humilhação para a última geração de líderes antes de Xi", postou o analista britânico Alex White, que viveu na China.