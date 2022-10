SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xi Jinping assumiu o comando do Partido Comunista Chinês no final de 2012. Agora, em 2022, ao garantir seu terceiro mandato, consolida o poder ao levar apenas aliados ao Comitê Permanente do Politburo.

Os novos integrantes do órgão ?o coração político do país asiático? foram apresentados à imprensa na manhã deste domingo (23), em Pequim, após o fim do 20º congresso do partido. Entre os indicados estão nomes com laços antigos com a família de Xi e políticos leais ao líder chinês.

Veja quem estará na liderança do Partido Comunista sob o comando de Xi.

O líder chinês, Xi Jinping, apresenta integrantes do Comitê Permanente do Politburo à imprensa após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, em Pequim Tingshu Wang/Reuters O líder chinês, Xi Jinping, apresenta integrantes do Comitê Permanente do Politburo à imprensa após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, em Pequim ****  Li Qiang, 63 Aliado próximo de Xi, ele era até então secretário-geral do partido em Xangai, metrópole vista como importante etapa de treinamento para os principais líderes nacionais, e deve se tornar premiê.

Li Qiang, 63

Aliado próximo de Xi, ele era até então secretário-geral do partido em Xangai, metrópole vista como importante etapa de treinamento para os principais líderes nacionais, e deve se tornar premiê.

Li Qiang comandou o duramente criticado lockdown na cidade no início do ano no combate à Covid-19. A abordagem Covid Zero não agradou a opinião pública devido aos danos à economia local.

Com Xi, Li se tornou governador de Zhejiang e também foi secretário-geral da província de Jiangsu.

Zhao Leji, 65

Ex-secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar, órgão anticorrupção e instrumento de fortalecimento do Partido Comunista, é membro do Politburo desde 2012.

Também chefiou o Departamento de Organização, supervisionando a nomeação de altos funcionários da China. No posto, colocou aliados de Xi em posições importantes no país ao longo da última década.

Wang Huning, 67

Teórico político e conselheiro mais próximo de Xi em propaganda e política externa.

Ex-acadêmico, Wang defende um Estado forte e centralizado para combater a influência estrangeira, além de uma liderança central robusta, rejeitando o modelo de comando coletivo introduzido após a morte de Mao Tse-tung. Atuou como diretor do Escritório Central de Pesquisa Política entre 2002 e 2020.

Cai Qi, 66

Secretário-geral em Pequim, não era muito cotado para o Politburo. Cai passou o início de sua carreira em Fujian, província costeira no leste do país. Depois, mudou-se para Zhejiang, onde Xi foi governador.

Defensor da política Covid Zero, foi responsável pela supervisão dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022.

Ding Xuexiang, 60

Engenheiro mecânico, começou a carreira no Instituto de Pesquisa de Materiais de Xangai. Em 2007, foi secretário político de Xi na mesma província.

Membro mais jovem da nova composição do Comitê Permanente, foi chefe do gabinete-geral do Partido Comunista, mas não atuou como líder em províncias chinesas nem como governador.

Li Xi, 66

Membro de longa data do círculo de contatos de Xi, Li, durante os anos 1980, trabalhou para um veterano do PC Chinês próximo ao pai do hoje líder chinês. Até agora era secretário-geral de Guangdong.

Lá, era responsável pelo desenvolvimento da Área da Grande Baía, plano diretor de Xi para ampliar a economia de nove cidades e territórios chineses, entre os quais Hong Kong e Macau.