SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até 29 de outubro, a sede da ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York, nos Estados Unidos, expõe desenhos de crianças e adolescentes venezuelanos imigrantes no Brasil.

Trata-se da exposição "Fronteiras da Infância - Migração e Refúgio sob o Olhar da Criança", organizada pela DPU (Defensoria Pública da União) com a Missão Brasil junto à ONU, sobre a Operação Acolhida.

As obras expostas são os desenhos de crianças e adolescentes acolhidos pelas unidades da DPU em Pacaraima (RR), uma das principais portas de entrada dos venezuelanos no país.

Durante os atendimentos, os defensores ofereciam papel e lápis para as crianças se distraírem enquanto os pais eram atendidos. Em determinado momento, observou-se que aqueles desenhos traziam relatos das vivências sob o olhar daquelas crianças.

De 8 a 10 de novembro, a exposição será exibida na Câmara dos Deputados, no espaço Mário Covas, ao lado do corredor das comissões, no Anexo 2.

Desde 2018, a DPU já realizou 13 mil atendimentos no programa de recepção dos venezuelanos no Brasil. Os defensores atuam auxiliando na regularização dos documentos, monitorando eventuais violações de direitos humanos e orientando sobre acesso à saúde e educação.

A Operação Acolhida é coordenada pelo governo federal e tem a participação de diversos atores como as Forças Armadas, a Anvisa, o Ministério da Cidadania e outros.