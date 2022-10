SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador russo Anton Krasovski foi demitido da emissora estatal RT por comentários em que sugeriu a morte de crianças da Ucrânia. Ele respondia a um caso relatado por um escritor convidado, segundo o qual crianças dos anos 1980 teriam dito que viveriam muito melhor se o país não tivesse sido ocupado por forças soviéticas.

"Elas deveriam ter sido afogadas no [rio] Tisina", disse Krasovski. "Apenas afogue essas crianças, afogue-as", acrescentou, sugerindo ainda que elas poderiam ser colocadas em cabanas e queimadas. Ele também fez piadas sobre o estupro de mulheres ucranianas.

Na noite do domingo (23), a diretora da RT, Margarita Simonian, condenou a declaração de Krasovski, classificando-a de "selvagem e asquerosa" e anunciou a suspensão do apresentador. Nas redes sociais, Krasovski disse estar "realmente envergonhado" e pediu perdão "a todos que ficaram atordoados" com suas declarações.

A televisão estatal, controlada sob rédeas curtas pelo Kremlin, é uma apoiadora vocal da ofensiva russa na Ucrânia, e chegou a pedir algumas vezes que o presidente Vladimir Putin adotasse uma postura mais agressiva na condução da guerra. O próprio Krasovski já defendeu a ideia de que a Ucrânia nem sequer deveria existir

Encarregado pelas principais investigações no país, o Comitê Investigativo da Rússia solicitou à RT um relatório sobre as declarações, depois de receber denúncias de telespectadores. Do lado da Ucrânia, o chefe da diplomacia, Dmitro Kuleba, pediu no Twitter a suspensão do canal RT em todo o mundo, e descreveu as falas de Krasovski como uma "incitação agressiva ao genocídio".