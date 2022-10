SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Rishi Sunak é oficialmente o novo primeiro-ministro do Reino Unido após encontro com o rei Charles 3º. Ele aceitou o convite do monarca para formar um novo governo, a cerimônia foi marcada por um aperto de mãos.

Sunak, de 42 anos, será o premiê mais jovem em dois séculos e o terceiro a assumir o cargo em 2022. O principal desafio do novo governo é restabelecer a estabilidade econômico e política do Reino Unido.

Em seu primeiro discurso, Rishi Sunak apontou erros cometidos pela sua antecessora, Liz Truss, e disse que decisões difíceis precisarão ser tomadas.

"Colocarei a estabilidade econômica e a confiança no centro da agenda deste governo. Isso significará decisões difíceis por vir", disse o novo premiê.

"Você me viu durante o covid fazendo tudo o que podia para proteger as pessoas. Eu prometo a você: trarei a mesma compaixão para os desafios que enfrentamos hoje", acrescentou Sunak, que é membro do Parlamento britânico desde 2015.

Sobre Liz Truss, ele afirmou que os erros "não nasceram da má vontade ou de más intenções, muito pelo contrário".

Durante sua fala, Rishi Sunak também rebateu os apelos por uma eleição geral. "Vou unir nosso país, não com palavras, mas com ação. Este governo terá integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis".

A declaração é uma tentativa de se distanciar do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que foi derrubado após repetidos escândalos. "A confiança é conquistada, e eu ganharei a sua", disse Sunak.

"Entendo também que tenho trabalho a fazer para restaurar a confiança depois de tudo o que aconteceu."

Sunak vai herdar o cargo de Liz Truss, que ocupou a posição por menos de 45 dias e renunciou após um pacote fiscal controverso causar agitação nos mercados. Rishi Sunak nasceu no Reino Unido, é filho de imigrantes indianos e será a primeira pessoa não branca a assumir a chefia do governo britânico.

Multimilionário e ex-executivo do setor bancário, o novo premiê deve anunciar cortes de gastos para tentar reconstruir a reputação fiscal do Reino Unido, que escorrega para uma recessão, puxada pela disparada dos preços da energia e dos alimentos.

DESAFIOS PELA FRENTE

Ex-ministro das Finanças, Sunak terá como desafio buscar unidade entre os conservadores, o que não se vê desde o Brexit, e enfrentar a disparada do custo de vida, com a maior alta da inflação dos últimos 42 anos.

Inicialmente, a previsão era a de que o resultado da disputa seria anunciado na próxima sexta-feira (28), mas o partido tem pressa para mostrar uma frente unida ao país.

O futuro da legenda vai depender do desempenho do novo premiê, já que eleições gerais estão previstas, em princípio, para 2024.

A oposição trabalhista defendeu a convocação de novas eleições desde a renúncia de Liz Truss, argumentando que os adversários estão em caos absoluto e que sairiam vencedores se o pleito acontecesse hoje.