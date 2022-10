SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A jornalista Vanessa Robles, que trabalha na TeleAmazonas (rede de televisão equatoriana), evitou um assalto enquanto estava ao vivo na TV fazendo uma reportagem nos arredores do estádio Monumental Isidro Romero Carbono, em Guayaquil, que recebe a final da Copa Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, neste sábado (29), às 17h (de Brasília).

"Estávamos ouvindo a reportagem quando dois sujeitos em uma moto vieram roubar meu celular e dissemos que estávamos ao vivo, apareceu um policial e fugiu", disse Vanessa ao seu portal de notícias.

Após os dois indivíduos ouvirem de Vanessa de que ela estava ouvindo, eles cobriram o rosto e fugiram rapidamente. Minutos depois, um policial apareceu em uma nota e a jornalista o avisou de que havia acabado de sofrer uma tentativa de assalto.

"Eles queriam nos roubar, corra atrás deles amigo", diz ela no vídeo.

LOCAL DA FINAL NÃO AGRADA OS BRASILEIROS

No mês passado, Guayaquil viveu uma onda de violência que levou o Governo do país a decretar um estado de exceção ? situação oposta ao estado democrático de direito em situações de suspensão de direitos causada por descontrole institucional.

O caos social teve uma grande disparada por causa do narcotráfico, com assassinatos, guerras de gangues, atentados com explosivos, assaltos, entre outros crimes que estão tendo um aumento gradativo ano a ano. Segundo as autoridades, entre janeiro e agosto de 2022 já foram 861 pessoas assassinadas e a cidade concentra 32,5% dos homicídios do país.

Nesta segunda-feira (24), o Equador decretou 'alerta amarelo' pela possibilidade de uma erupção do vulcão Cotopaxi, perto de Quito.

Caso a situação não se agrave, o mais provável é que isso não afete a situação das chegadas em Guayaquil. Entretanto, em caso de erupções mais intensas é possível que alguns voos sejam alterados ou cancelados.