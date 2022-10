SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cerimônia de casamento terminou em tragédia, com o assassinato do noivo a tiros, no município de Caborca, no norte do México. Segundo o canal de notícias La Octava, Marco Antonio Rosales Contreras, 32, foi atingido por quatro tiros, por um homem fugiu em seguida. A polícia mexicana aponta como uma das hipóteses de investigação que o atirador pode ter confundido o alvo e tinha intenção de matar um homem que se casava em outro local.

A imprensa mexicana informou que a ambulância chegou cerca de 20 minutos após o ataque, feito no domingo (23). Marco Antonio foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu durante o trajeto.

Vídeos que circulam na internet mostram a noiva gritando e com o vestido sujo de sangue, no momento em que uma equipe de paramédicos tenta reanimar o noivo.

A irmã do noivo, Michelle Adriana Rosales Contreras, 23, também ficou ferida com os disparos, mas não corre risco de morte.

Na segunda-feira (24), o Ministério Público do Estado divulgou detalhes da apuração, apontando que o atirador teria se enganado e buscava outra pessoa que, por coincidência, se casou no mesmo dia. Contudo, a cerimônia ocorreu em outra cidade.

As hipóteses do órgão de Justiça foram extraídas após mais de 24 horas de investigação, que apurou que esse poderia ser o motivo do assassinato do homem de 32 anos, segundo o Aristegui Noticias.

A Procuradoria ressalta que não descarta nenhuma linha de investigação para as causas do assassinato.