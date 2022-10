SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, tem uma fortuna digna da realeza. De acordo com o ranking do jornal britânico The Times, Sunak e a esposa, a empresária indiana Akshata Murty, têm um patrimônio conjunto de 730 milhões de libras (cerca de R$ 4,5 bilhões).

Em termos de comparação, a rainha Elizabeth, que morreu em setembro deste ano, tinha uma fortuna pessoal estimada em 370 milhões de libras (aproximadamente R$ 2,2 bilhões), de acordo com estimativa da mesma publicação.

Apesar de, com 42 anos, ser o premiê mais jovem em mais de dois séculos, Sunak fez uma carreira sólida como executivo do mercado financeiro antes de entrar para a política, em 2015. Ele já foi analista do banco Goldman Sachs e era sócio de dois fundos de investimento.

Além disso, a família da esposa dele é fundadora da gigante de tecnologia indiana Infosysm, estimada em mais de US$ 100 bilhões.

Rishi e a esposa também têm ao menos quatro imóveis. Entre eles, uma casa no exclusivo bairro de Kensington, em Londres, avaliado em cerca de sete milhões de libras (cerca de R$ 42 milhões), e um apartamento em Santa Mônica, na Califórnia.

O casal se conheceu em Stanford, nos Estados Unidos, uma das cinco melhores universidades do mundo, e cuja mensalidade pode chegar a mais de US$ 52 mil (cerca de R$ 276 mil) por ano, sem contar os custos de alojamento e alimentação.

A riqueza do novo premiê é explorada pelos adversários políticos dele, que o criticaram mais cedo neste ano por fazer campanha calçando sapatos da grife italiana Prada. "Esses sapatos são muito velhos", defendeu-se Sunak na época.

RISHI SUNAK É O NOVO PREMIÊ DO REINO UNIDO

Sunak se tornou oficialmente o novo primeiro-ministro nesta terça-feira (25), após se reunir com o rei Charles 3°. Em seu primeiro discurso, o premiê disse que decisões difíceis precisarão ser tomadas.

"Colocarei a estabilidade econômica e a confiança no centro da agenda deste governo. Isso significará decisões difíceis por vir.

"Ele herda o cargo de Liz Truss, que ocupou a posição por menos de 45 dias e renunciou após um pacote fiscal controverso causar agitação nos mercados.

"Desejo a Rishi Sunak todo o sucesso pelo bem de nosso país", afirmou a ex-premiê, nesta terça, em um breve discurso de despedida diante da famosa porta do número 10 de Downing Street, residência e gabinete do chefe de Governo britânico em Londres.

O novo primeiro-ministro nasceu no Reino Unido, mas é filho de imigrantes indianos, e é a primeira pessoa não branca a assumir a chefia do governo britânico.