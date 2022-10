SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A menos de quatro dias para o segundo turno das eleições, os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), vêm recebendo declarações de apoio por líderes políticos internacionais e chefes de Estado.

Bolsonaro conta com a aprovação de expoentes da ultradireita populista, alguns deles já declarados à altura do primeiro turno. Lula, por sua vez, pavimenta relações com líderes de centro e de esquerda, e tem um espectro de alianças potenciais maior que o do adversário.

O mundo assiste com apreensão ao desenrolar das eleições brasileiras. Na última semana de setembro, 51 membros do Parlamento Europeu entregaram uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao chefe da política externa do bloco, Josep Borell, pedindo que a União Europeia monitorasse o pleito e apoiasse as instituições democráticas do país.

Senadores americanos também se preveniram, e fizeram uma moção pedindo a revisão de relações entre Brasil e Estados Unidos em caso de ruptura democrática.

Veja líderes políticos que já se posicionaram e declararam apoio aos candidatos:

ESTÃO COM LULA

FRANÇOIS HOLLANDE,, ex-presidente da França, e o ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Zapatero, junto de uma série de ex-dirigentes europeus, divulgaram manifesto em apoio ao ex-presidente Lula. "Quando a democracia está em perigo, é preciso juntar os divergentes para vencer os antagônicos. É por isso que nós, ex-chefes de Estado e de Governo de diversas tendências políticas, apoiamos a candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República", dizia o documento.

PEDRO SANCHEZ,, premiê da Espanha e líder do Partido Socialista Operário Espanhol, anunciou nesta quarta-feira (26) seu apoio ao petista. " No próximo 30 de outubro, o Brasil o elege seu futuro e quero enviar todo o meu apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva nesta eleição decisiva para o futuro de uma terra tão ligada à Espanha", falou Sanchez em vídeo.

ANTÓNIO COSTA, premiê de Portugal, manifestou em video nas redes sociais a sua preferência nos resultados eleitorais brasileiros. "O mundo precisa de um Brasil forte, um Brasil que participe das grandes causas da humanidade, como combater a desigualdade, a luta pela saúde, para enfrentarmos as alterações climáticas. O Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva", disse o português.

ALBERTO FERNÁNDEZ, presidente da Argentina, felicitou Lula em seu Twitter após o primeiro turno das eleições. O mandatário chamou Lula de "querido". A postagem continha uma foto de Fernández num encontro com o ex-presidente brasileiro.

GUSTAVO PETRO, presidente da Colômbia, disse à Folha, em agosto, torcer para a vitória de Lula. No pleito colombiano, o petista também indicou, em junho, torcer pela eleição de Petro, que ao fim derrotou o populista Rodolfo Hernández com estreita margem.

GABRIEL BORIC, presidente do Chile, disse em março desejar "muito sucesso a Lula". Ele também externou seu desejo de que o ex-presidente tenha um "ótimo resultado nas eleições deste ano". Ele afirmou, anda, pensar "totalmente diferente" de Bolsonaro.

LUÍS ARCE, presidente da Bolívia, deu os parabéns a Lula após o primeiro turno e postou, em seu Twitter, uma imagem abraçado com o ex-presidente.

ESTÃO COM BOLSONARO

VIKTOR ORBÁN, primeiro-ministro da Hungria e um dos principais líderes da ultradireita populista global, declarou apoio ao candidato na primeira rodada das eleições, no início de outubro (1º). "Tenho servido meu país na Europa por mais de 30 anos, já encontrei muitos líderes, mas poucos tão excepcionais quanto o presidente Jair Bolsonaro", afirmou Orbán.

DONALD TRUMP, ex-presidente dos EUA, já havia manifestado apoio a Bolsonaro no começo de setembro em uma publicação em rede social. "O presidente Jair Bolsonaro ama o Brasil acima de todas as coisas. Ele é um homem maravilhoso e tem meu apoio total e completo", escreveu na ocasião.

DONALD TRUMP JR., filho do ex-presidente dos EUA, é um apoiador já conhecido. Em video de 13 segundos, ele afirmou que " afirma que "o presidente Bolsonaro, o presidente de vocês, é um grande amigo dos Estados Unidos e a única pessoa que pode parar a disseminação do socialismo e comunismo na América do Sul."

JAVIER MILEI, deputado da Argentina e principal expoente da direita libertária do país vizinho, manifestou suporte na véspera do primeiro turno. "Este domingo, 2 de outubro, o Brasil põe em jogo sua liberdade. É por isso que apoio fortemente Jair Bolsonaro contra a esquerda radical", comentou Milei.

ANDRÉ VENTURA, deputado de Portugal e líder do partido de ultradireita Chega, também marcou posição pouco antes do pleito. "Aqui em Portugal nós não temos dúvida. Jair Bolsonaro é o presidente que os brasileiros precisam, é a escolha certa neste momento", disse o deputado.

SANTIAGO ABASCALl, deputado espanhol e líder do ultradireitista Vox, falou em rebater uma suposta ameaça comunista. "[Bolsonaro]é a alternativa dos patriotas, dos que querem nações prósperas, livres e soberanas frente ao comunismo e frente ao globalismo."

BINYAMIN NETANYAHU, ex-premiê de Israel, publicou vídeo em apoio a Bolsonaro, que compartilhou o conteúdo em suas redes.

JOSÉ ANTONIO KAST, que perdeu a disputa pela presidência do seu país para Gabriel Boric, foi outro direitista da América do Sul a se aliar com Bolsonaro ainda no primeiro turno. "Neste domingo, o Brasil joga pela liberdade. Tem sido anos de maior progresso e segurança. Do Chile, desejamos todo o êxito para o presidente Jair Bolsonaro para que derrote mais uma vez a esquerda radical", comentou Kast.