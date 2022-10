SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-ministra da Itália parabenizou, nesta segunda (31), Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória na eleição de domingo (30). Segundo ela, "Itália e Brasil continuarão trabalhando juntos em nome da amizade histórica entre nossos povos e para enfrentar os desafios comuns que nos esperam".

A mensagem foi publicada no perfil oficial do governo italiano no Twitter, diferentemente dos comunicados de outros importantes líderes europeus, como o do presidente francês, Emmanuel Macron, que parabenizou Lula em sua conta pessoal.

O reconhecimento de Meloni, de qualquer forma, é o primeiro entre grandes nomes da ultradireita mundial. Até a publicação deste texto, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não haviam comentado sobre o resultado das eleições brasileiras.

