FOLHAPRESS - Numa votação que espelha as afinidades dos líderes nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu o primeiro turno da eleição em Israel, país que ao lado dos EUA sob Donald Trump foi seu maior parceiro político no começo do mandato ?os evangélicos da base de apoio bolsonarista são próximos do Estado judeu por motivos religiosos, já que algumas correntes creem que só o estabelecimento de Israel permitirá a volta de Cristo. Lá, Bolsonaro teve 45,97% dos votos válidos, ante 39,36% do petista. Ainda assim, o presidente perdeu apoio: em 2018, ganhou com 66,55% sobre Fernando Haddad (PT), que teve 6,8%.

Já na Palestina, a votação em Ramallah foi esmagadoramente pró-Lula: 84,8% a 7,4%. É um reflexo tanto da política pró-Israel de Bolsonaro quanto da proximidade histórica do PT com a Organização para a Libertação da Palestina.

