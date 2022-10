SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brasileiros correram às loterias pelo prêmio de R$ 317 milhões sorteados pela Mega Sena no último sábado (3), mas apenas sete apostadores vão desfrutar da bolada, que saiu para dois bilhetes, em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

Pouca gente pode se dizer tão sortudos quanto esses vencedores, mas uma exceção definitivamente é o canadense Jerry Knott. Ele comprou um bilhete de loteria enquanto estava a caminho do casamento da filha em Manitoba, Winnipeg. Dois meses depois, fazendo limpeza dos bolsos da carteira, ele se deparou com o bilhete esquecido e pensou que pudesse ter sido premiado.

"Eu vi um 2 e um monte de zeros e pensei: 'Legal, ganhei $20.000'", disse ele em entrevista ao site norte-americano Yahoo! Finance. De acordo com ele, o atendente até ficou com os olhos arregalados quando viu o valor real da premiação, explicando que aquele era um bilhete que estava para ser resgatado há semanas, mas o valor, na verdade, era de 20 milhões de dólares canadenses -o equivalente a mais de R$ 75 milhões.

O dinheiro está sendo usado para realizar um grande sonho de empreendimento familiar na região.

O caso ocorreu no fim de 2021 e continua fazendo inveja a muita gente (que não ganhou na loteria). Por isso, listamos outros casos de pessoas sortudas que sequer precisaram apostar num bilhete para "ganhar na loteria".

Moedas, bilhetes premiados e até mesmo um vídeo game raro já foram protagonistas de mudanças ao redor do mundo. E o mais curioso disso tudo é que cada uma destas descobertas se deu completamente por acaso.

Sem saber o valor estimado dos itens encontrados, pessoas comuns ficaram sob os holofotes do mundo após perceberem que tinham nas mãos verdadeiros tesouros.

CONHEÇA ALGUMAS DESSAS HISTÓRIAS

6- Original Banksy

Um visitante do Museu de Arte Contemporânea de Sydney, na Austrália, se surpreendeu ao descobrir que a impressão de Banksy que havia comprado era, na verdade, uma obra original do artista. O artefato foi adquirido em uma loja de presentes do estabelecimento em 2003 por "menos de US$ 300 (R$ 1,6 mil)" e, segundo especialistas, pode valer cerca US$ 150 mil (cerca de R$ 820 mil).

A obra é chamada "Love Is In The Air" (O Amor Está No Ar, em português), que retrata um homem mascarado arremessando um buquê de flores. A ilustração é número 450 das 500 edições limitadas impressas pelo artista. Não há detalhes de como o proprietário chegou a conclusão de que poderia ter um objeto de valor em casa, mas o quadro foi enviado para uma casa de leilões, que certificou o item como original e o avaliou em US$ 150 mil.

5- Moeda milionária

Utilizando apenas um detector de metais, um homem encontrou uma moeda avaliada em 200 mil libras (cerca de R$ 1,4 milhão) no Reino Unido. A descoberta inusitada se deu na parte de trás de um bar inglês, a 18 centímetros do chão em março de 2020.O "tesouro" remete ao reinado de Egberto (entre os anos 802 e 839), um dos reis saxões mais famosos, que governou Wessex, região onde hoje fica Bournemouth, na Inglaterra. Com mais de 95% em ouro, a moeda é considerada extremamente rara no mercado atual, visto que há apenas oito unidades como esta registradas em museus ingleses, segundo o tabloide britânico.

4- Video game raro

Um funcionário da centenária organização americana Goodwill encontrou, por acaso, em uma das caixas de doação entregues à empresa, um vídeo game raríssimo, avaliado em US$ 10 mil, cerca de R$ 50 mil, na cotação atual. O jogo era o Atari "Air Raid", lançado em 1982, que hoje é considerado uma relíquia, já que existem apenas 13 cópias "sobreviventes".

O jogo foi encontrado por Alex Juarez, mas foi o pai dele, um apaixonado por vídeo games, que identificou a raridade do objeto.

De acordo com Shay Dial Johnson, vice-presidente da instituição, não há como saber se quem doou tinha conhecimento do valor do vídeo game. Ele também enfatizou que o equipamento é um dos mais valiosos já enviados para a Goodwill.

"Com os US$ 10 mil ganhos com a venda deste único item, a Goodwill North Central Texas pode fornecer serviços de habilitação por um dia por um ano para um adulto com deficiência; ou fornecer a 20 indivíduos em situação de rua serviços de colocação profissional e recursos da comunidade; ou ajudar 10 jovens em situação de risco", afirmou Johnson.

3- Pedras preciosas em casa

Um homem do Sri Lanka encontrou no quintal da própria casa uma rocha repleta de safiras. A descoberta de Sr. Gamage ocorreu no ano passado e, segundo as autoridades do Sri Lanka, o aglomerado de pedras preciosas estava avaliado em 72 milhões de libras esterlinas -o equivalente a R$ 515 milhões.

A história começou quando ele contratou trabalhadores para escavar um poço em sua propriedade, localizada na região de Ratnapura, conhecida como a "cidade das joias", um pouco abaixo da Índia. Durante os trabalhos, foi identificado a rocha, o que logo chamou atenção de Sr. Gamage, que é um comerciante de pedras preciosas e deve receber a bolada com a venda das pedras.

2- Relíquias no jardim

Um outro caso de descobertas milionárias em residências ocorreu em Sudbury, na Inglaterra em outubro do ano passado. Uma família decidiu se desfazer de alguns itens da antiga casa e colocou à venda duas estátuas de pedra usadas como enfeites de jardim. Ao enviar a peça para a casa de leilões Mander Auctioneers, eles descobriram que as peças eram, na verdade, uma relíquia do Egito.

Até então, as peças eram consideradas apenas réplicas de esfinges do século 18 e, segundo o casal relatou à CNN, haviam sido compradas cerca de 15 anos antes, em outro leilão. O leiloeiro James Mander relatou ao canal que a casa de leilões não questionou a origem das estátuas e esperava que elas fossem vendidas por até 500 libras (R$ 3.750).No fim, a família conseguiu fazer negócio com uma galeria de arte internacional por 195 mil libras, o equivalente a cerca de R$ 1,4 milhão.

1- Vômito de baleia

Um tailandês se surpreendeu ao descobrir que o resultado da sua pesca o tornaria milionário. Chalermchai Mahapan encontrou no mar um pedaço de vômito de baleia avaliado em até R$ 1,2 milhão.

O jovem de 20 anos disse que estava pescando tainha quando o tempo mudou bruscamente, e um princípio de tempestade fez ele voltar mais cedo para a areia. Enquanto empurrava o barco para a doca, Mahapan disse que notou um caroço branco sendo empurrado pelas correntes em direção à praia. No início, o pescador pensou que fosse apenas uma pedra comum, mas após dar uma olhada mais de perto, ele suspeitou que pudesse ser algo de valor.

Ao levar para casa para investigar o item, o pescador descobriu que era âmbar gris, uma substância que se forma a partir de uma secreção do ducto biliar nos intestinos dos cachalotes, uma espécie de baleia gigante. Popularmente conhecido como vômito de baleia, o âmbar gris pode ser encontrado flutuando no mar ou arrastado pela costa. Às vezes, também pode ser retirado diretamente do abdômen dos próprios animais. A substência é um ingrediente de altíssima demanda na indústria de perfumes.