SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O furacão Ian matou uma mulher que morava em Ohio e estava na Flórida para celebrar seu aniversário de 40 anos. Segundo a emissora WLWT, o telhado da casa onde Nishelle Harris-Miles estava hospedada com mais três pessoas -uma amiga, uma prima e sua irmã- desabou, e um prego perfurou uma artéria da vítima, que não resistiu.

A prima de Nishelle, Chanel Maston, conta que elas tentaram se proteger da força do furacão usando lençóis para se amarrarem umas às outras, mas não adiantou. Mesmo com as vítimas chutando o telhado, na tentativa de impedir que o desabamento as esmagasse, ele veio abaixo.

"Começamos a ligar para as pessoas antes que a água realmente começasse a subir", disse Maston. "Ligamos para o 911. Ligamos para o 211. Ligamos para todo mundo para nos tirar de lá e ninguém veio".

Chanel lamentou profundamente a trágica morte de sua prima. "Ela acabou de completar 40 anos. Ela morreu nove dias depois de seu aniversário".

A amiga de Harris-Miles, LaQuitta Heard, disse que "teve que vê-la morrer lentamente" durante a inundação em meio à força dos ventos violentos. "Nunca mais serei a mesma", disse após voltar da Flórida no sábado.