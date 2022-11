SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro morreu após ser surpreendido por uma briga entre gangues enquanto trabalhava, no bairro de Brixton, em Londres. Guilherme Messias da Silva, 23, foi atropelado por um carro que trocava tiros com o motorista de outro veículo.

O rapaz trabalhava como entregador de delivery na cidade britânica e estava de moto, a caminho da última entrega da noite de domingo (30), quando foi atingido. O condutor ainda colidiu com carros estacionados antes de tentar fugir a pé, sendo perseguido pelos passageiros do segundo veículo, que atiraram contra ele.

Natural de Petrolina de Goiás, Guilherme foi declarado morto ainda no local do atropelamento. O motorista do carro também não resistiu aos ferimentos, mas não teve a identidade divulgada pela polícia, segundo informações do site The Sun, que destacou que o jovem brasileiro não é tratado como suspeito pela polícia local.

Um colega do brasileiro, que também trabalha para o aplicativo de entregas Deliveroo, descreveu Guilherme como um "bom garoto" e contou que ele planejava voltar a morar no Brasil até o final deste ano.

"Ele era meu amigo. Era a última entrega dele antes de voltar para casa", afirmou Paulo Silva, 42, que acompanhou a remoção do corpo do rapaz da cena do crime.

A prefeitura de Petrolina de Goiás postou uma homenagem a Guilherme nas redes sociais, manifestando "solidariedade" aos familiares do entregador e desejando "conforto neste momento de dor".