SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos duas pessoas morreram após um míssil disparado pela Rússia cruzar a fronteira da Ucrânia com a Polônia e atingir a pequena cidade de Prezewodóv na tarde desta terça-feira (15). A cidade fica perto do território ucraniano, invadido pela Rússia em 24 de fevereiro por ordem do presidente russo, Vladimir Putin.

Segundo a agência Associated Press, a informação foi confirmada pela mídia local e por fontes norte-americanas. A Polônia faz parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Bombeiros na Polônia disseram na terça-feira que duas pessoas morreram em uma explosão em Przewodow, um vilarejo no leste da Polônia perto da fronteira com a Ucrânia.

Além das mortes na Polônia, os ataques também afetaram o país vizinho, a Moldávia, que sofre com falta de luz após destruição de plantas de energia elétrica.

Em publicação feita nas redes sociais, o porta-voz do governo polonês, Piotr Muller, informou que uma reunião de urgência de assuntos referentes à Defesa Nacional foi convocada pelo primeiro-ministro do país na tarde desta terça-feira.

"Devido à situação de crise, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki (...) convocou uma reunião do escritório de Segurança Nacional", disse.

O governo da Hungria também confirmou a convocação de uma reunião com forças de segurança na noite de hoje.

Segundo o governo ucraniano, metade da população da capital está sem energia e o país de Putin lançou uma centena de mísseis, "do Mar Cáspio", da "região [russa] de Rostov" e "do Mar Negro", principalmente "contra infraestruturas energéticas".

A presidência ucraniana afirmou que a situação da rede elétrica em todo o país é "crítica".

Em Kiev, os ataques deixaram pelo menos um morto e privaram "metade" dos habitantes de eletricidade, disse o prefeito, Vitali Klitschko, no Telegram.

Sirenes antiaéreas soaram em toda a Ucrânia pouco antes das 15h30 (10h30 em Brasília). Minutos depois, explosões foram ouvidas em Kiev, Lviv (oeste) e Kharkiv (nordeste).