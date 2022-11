BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem que passeava durante uma viagem à praia no País de Gales se deparou com centenas de criaturas de casca branca agarradas em um tronco de árvore. Mas ele descobriu depois que se tratava de um curioso tesouro ligado ao mundo da gastronomia.

As criaturas misteriosas eram, na verdade, cracas Gooseneck, um crustáceo muito comum na região, consumido como iguaria culinária e que custa R$ 515 por quilo, de acordo com o site britânico NorthWales Live.

Dave McGirr estava de férias quando ficou impressionado ao ver as cracas agarradas ao tronco da árvore de 6 metros. Imediatamente, ele começou a tirar fotos. Em uma pesquisa no Google, soube que as cracas eram frutos do mar muito procurados.

"Descobri que são cracas Gooseneck, descritas como raras criaturas marinhas 'alienígenas'. Eles são considerados uma iguaria", disse o turista, em um post nas redes sociais. Segundo ele, sua descoberta valia aproximadamente R$ 25,7 mil.

As espécies raras de crustáceos são apreciadas em países como Portugal e Espanha, onde são achadas com preços que chegam a R$ 1,9 mil o quilo.

As fotos de Dave circularam nas redes sociais, mas muitos acreditavam que as criaturas pareciam estranhas o suficiente para serem de outro planeta.

"Alienígenas aterrissaram!", comentou uma seguidora. "Quando você se aproxima, pode ver que eles são como pequenos polvos ou lulas", disse outro seguidor.