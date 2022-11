BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 38 anos encontrou um cheque perdido no valor de US$ 4,8 milhões (aproximadamente R$ 25,6 milhões) que estava em nome da empresa Haribo - fabricante de balas de goma em formato de ursinhos, mas ficou decepcionado com sua recompensa após devolver o valor aos responsáveis. Ele recebeu seis pacotes de doces.

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Anouar G. contou que andava pelas ruas da cidade Frankfurt, na Alemanha, quando encontrou o cheque próximo a uma estação de trem. O valor do cheque cruzado seria destinado a uma rede de supermercado.

Após entrar em contato com a empresa, o homem foi instruído a destruir o cheque, o que ele fez, segundo a publicação.

Mas, como recompensa, Anouar recebeu uma caixa com seis pacotes de produtos Haribo. Ao jornal, o homem não escondeu a sua decepção. "Achei que era um pouco barato", disse ironicamente.

Questionada, a Haribo confirmou o processo, mas justificou que por se tratar de "um cheque cruzado, ninguém, além da empresa, poderia resgatá-lo".

A empresa ainda explicou que a entrega dos doces fazia parte de um "pacote padrão que é enviado como agradecimento".