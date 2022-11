SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Cinco carros alugados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pegaram fogo menos de 24 horas após serem devolvidos, de acordo com informações do jornal Nantucket Current. Até o momento, os bombeiros não acreditam que tenha sido um incêndio criminoso.

Biden foi passar o feriado de Ação de Graças, que aconteceu na última quinta-feira (24), na ilha de Nantucket, no norte do país. Os veículos foram alugados pelo Serviço Secreto, responsável pela segurança do presidente.

De acordo com o Nantucket Current, os cinco carros sofreram perda total e tiveram a parte frontal completamente queimada. Um dos carros, um SUV Ford Expedition, tinha recall de segurança por um problema na bateria, que já havia causado incêndios em outras ocasiões.

O chefe do Corpo de Bombeiros de Nantucket, Michael Cranson, disse ao jornal que a corporação não acredita que tenha sido um incêndio criminoso, mas que estão investigando o que poderia ter iniciado o fogo.