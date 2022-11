SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente de segurança da embaixada da Ucrânia na Espanha ficou ferido nesta quarta-feira (30) depois de abrir uma carta-bomba endereçada ao chefe do posto diplomático. O atentado causou ferimentos leves, mas levou Kiev a anunciar o reforço da segurança em todos os escritórios de suas representações no exterior.

A carta chegou pelo correio normal e provocou "uma ferida muito pequena no dedo anelar da mão direita", disse Mercedes Gonzales, autoridade do governo espanhol, à emissora Telemadrid. A correspondência tinha como destinatário o diplomata Serhii Pohoreltsev e foi aberta no jardim da embaixada.

O agente ferido buscou atendimento médico por conta própria e não corre maiores riscos. De acordo com o jornal El País, o homem é ucraniano e trabalha para uma agência de segurança privada.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, determinou que todas as embaixadas do país reforcem o esquema de segurança com urgência. O porta-voz da chancelaria, em comunicado, pediu que a Espanha investigue o atentado também com urgência e alegou que os autores do ataque "não conseguirão intimidar os diplomatas ucranianos ou interromper seu trabalho diário para fortalecer a Ucrânia e combater a agressão russa".

Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do ataque. A empresa estatal espanhola responsável pelo correio não divulgou informações sobre o remetente da correspondência.

A área residencial ao redor da embaixada, na região noroeste de Madri, foi isolada e passou por uma vistoria de uma unidade antibombas. Dezenas de policiais, armados com fuzis, bloquearam estradas para reforçar a segurança do local.

Detetives estão investigando o incidente, auxiliados por peritos forenses e oficiais de inteligência, disse a polícia espanhola. A Suprema Corte da Espanha conduzirá o inquérito.

A Polícia Científica da Espanha está analisando o que sobrou da carta-bomba. Segundo o El País, a investigação também busca respostas sobre a falha dos scanners tradicionalmente utilizados na embaixada.