SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta terça-feira (6) que a Rússia concorda com os Estados Unidos de que é necessária uma "paz justa e duradoura" com a Ucrânia, mas que não vê condições objetivas para negociações neste momento.

Ele respondia a um comentário feito na véspera pelo secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que afirmou que a guerra precisava acabar nesses termos ?paz justa e duradoura.

Na semana passada, os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin trocaram sinalizações públicas de que seria possível discutir um fim para o conflito, que começou com a invasão do Kremlin em fevereiro.