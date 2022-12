SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi considerada a mulher mais poderosa do mundo pela Forbes, na 19º edição do conhecido ranking divulgado anualmente pela revista americana.

A alemã encabeça a lista de cem nomes "por sua liderança durante a Guerra da Ucrânia, bem como por lidar com a pandemia de Covid-19", afirma a publicação.

"Sua influência é única ?ninguém mais na lista conduz políticas em nome de 450 milhões de pessoas?, mas seu compromisso com uma sociedade livre e democrática não é", diz o texto que anunciou as escolhidas. "Von der Leyen é um exemplo do maior enredo de 2022: mulheres atuando como defensoras da democracia."

As quatro métricas principais para escolher os nomes são dinheiro, mídia, impacto e esferas de influência. No caso de líderes políticas, também são critérios os produtos internos brutos e a populações de seus países; no caso de lideranças corporativas, receitas e números de funcionários, menções na mídia e alcance.

No ranking de 2022, entraram também mulheres como Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (em segundo lugar), Kamala Harris, vice-presidente dos EUA (em terceiro), e Giorgia Meloni, primeira-ministra recém-eleita na Itália (na sétima posição). Do mundo do entretenimento, a apresentadora Oprah Winfrey e as cantoras Rihanna, Taylor Swift e Beyoncé Knowles foram algumas das selecionadas. A lista traz 39 CEOs de empresas, dez chefes de Estado e 11 bilionárias.