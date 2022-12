BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou na noite desta quarta-feira (7) que a deposição e a prisão do mandatário peruano Pedro Castillo se deu dentro do "marco constitucional".

Lula ainda disse esperar que a nova presidente Dina Boluarte tenha êxito "em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social".

O Peru viveu nesta quarta momentos de ruptura institucional que culminaram na destituição e prisão do presidente Pedro Castillo. Frente a um processo de impedimento, Castillo dissolveu o Congresso, que depois reagiu determinando o seu afastamento.

A posição de Lula foi divulgada por meio de uma nota, na qual lamenta os acontecimentos no Peru e opta por não apoiar o líder peruano, populista e de esquerda.

"Acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru, Pedro Castillo. É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional", afirmou o presidente eleito.

"O que o Peru e a América do Sul precisam neste momento é de diálogo, tolerância e convivência democrática, para resolver os verdadeiros problemas que todos enfrentamos", completou.

Lula então desejou sucesso à presidente que ascendeu ao poder.

"Espero que a Presidenta Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Espero que todas as forças políticas peruanas trabalhem juntas, dentro de uma convivência democrática construtiva; a única forma capaz de trazer paz e prosperidade ao querido e fraterno povo peruano", afirmou. Ele ainda acrescentou que seu governo vai trabalhar de forma incansável para reconstruir a integração regional, e que a amizade entre Brasil e Peru é "fundamental" nesse processo.

Mais cedo, o governo de Jair Bolsonaro (PL) disse que o presidente destituído do Peru adotou ações "incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional" do país.

Em nota, o Itamaraty afirmou que a tentativa de dissolver o Parlamento e decretar Estado de exceção também foi considerada uma "violação à vigência da democracia e do Estado de Direito". O ministério afirmou ainda esperar que "a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático no Peru".

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DIVULGADA POR LULA:

"Acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru, Pedro Castillo. É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. O que o Peru e a América do Sul precisam neste momento é de diálogo, tolerância e convivência democrática, para resolver os verdadeiros problemas que todos enfrentamos.

Espero que a Presidenta Dina Boluarte tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Espero que todas as forças políticas peruanas trabalhem juntas, dentro de uma convivência democrática construtiva, a única forma capaz de trazer paz e prosperidade ao querido e fraterno povo peruano.

Em meu governo, trabalharemos de forma incansável para reconstruir a integração regional, para o que a amizade entre o Brasil e o Peru é fundamental.

Luiz Inácio Lula da Silva"