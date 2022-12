SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante da pressão de diplomatas mulheres e de setores do PT, a embaixadora Maria Laura da Rocha deve ser nomeada secretária-geral do Itamaraty, o segundo cargo mais alto na hierarquia do ministério.

Havia a expectativa de ter uma chanceler pela primeira vez na história brasileira, mas o nome de Mauro Vieira foi anunciado nesta sexta (9) pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no que foi visto como uma vitória da estabilidade e da velha guarda. Vieira é próximo do ex-chanceler Celso Amorim e se aproximou de quadros do PT com atitudes consideradas solidárias na época em que Lula estava preso.

Maria Laura voltou a Bucareste, onde hoje serve como embaixadora da Romênia, para preparar a mudança para Brasília. Caso a nomeação se confirme, será a primeira secretária-geral no Itamaraty.

Carioca, ela é formada em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e vem de uma família de classe média. Embora negra, não é considerada uma ativista do movimento negro. Descrita como muito ética e republicana, é casada com o produtor musical italiano Sandro Melaranci e tem duas filhas.

Fã de MPB, Maria Laura, 67, chegou a cantar no álbum "Rio" ao lado do trompetista Chet Baker, em 1983. Foi na época em que conheceu seu marido, que também participou da gravação do disco.

Quem trabalhou com a diplomata afirma que ela sabe motivar equipes, descentraliza tarefas e assume responsabilidade por erros. Ela foi chefe de gabinete de Amorim e serviu em Roma, Moscou, Paris e Budapeste, além de na Unesco e na FAO, o órgão das Nações Unidas para alimentos.

Houve críticas da ala mais progressista do Itamaraty devido ao fato de que Vieira, quando foi chanceler pela primeira vez, promoveu poucas mulheres e, normalmente, não nomeava diplomatas. Quando ocupou o cargo no governo de Dilma Rousseff (PT), ele chegou a ter um gabinete composto 100% por homens.

Lula abriu a entrevista coletiva desta sexta afirmando que nos próximos anúncios de ministros haverá mais mulheres e negros. O plano é escolher mulheres para serem titulares de secretarias no Itamaraty.