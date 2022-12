SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um fóssil quase completo de uma baleia pré-histórica foi descoberto no meio de uma floresta de Taiwan. O registro é o mais antigo já encontrado na ilha e tem cerca de 15 metros de comprimento.

De acordo com a equipe de pesquisa responsável pela verificação do achado, o fóssil está quase 70% completo e pertenceria ou a uma baleia azul ou a uma baleia comum que viveu cerca de 85 mil anos atrás.

Um comunicado da Universidade Nacional de Cheng Kung afirma que as omoplatas, a mandíbula, a parte de trás do crânio e as vértebras da cauda da baleia estão bem preservadas - o que deve facilitar a identificação da espécie.

De acordo com o comunicado, a mandíbula mais pesada "tinha 334 quilos e 223 centímetros de comprimento". O fóssil foi escavado por 90 dias e, depois, levado de volta à Universidade pelos pesquisadores a pé e armazenado no Museu Nacional de Ciências Naturais.

As primeiras quatro costelas do esqueleto foram encontradas ainda em maio por Zhou Wenbo, membro do time de escavação do Instituto Arqueológico da Universidade Nacional de Cheng Kung, e pelo coletor Zhang Yumu.

"A área, localizada na cidade de Hengchun, é um ponto quente para encontro de fósseis. Muitos fósseis de conchas, tubarões, caranguejos e ossos de baleia já foram encontrados lá", disse Zhou à revista Newsweek.

O deslocamento dos ossos foi feito por oito pessoas. Um dos voluntários do resgate, Zhuang Jingren, disse, em comunicado, que nunca tinha visto maxilares com mais de um metro de comprimento na região.

A Universidade afirma ainda que o esqueleto representa o segundo maior fóssil de mamífero encontrado no país. O primeiro pertencia a um rinoceronte e foi descoberto em 1971. Acredita-se que a espécie em questão tenha vivido entre 11,7 mil e 2,5 milhões de anos atrás.

A limpeza dos ossos encontrados deve continuar pelas próximas semanas. Os cientistas estão na esperança de que mais pesquisas sobre esses fósseis "ajudem a entender como as baleias se adaptam às mudanças ambientais desde a era do gelo até o presente".