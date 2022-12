SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um guia de turismo gravou o momento em que ele e outras pessoas corriam para longe do vulcão Láscar no sábado (10), que havia acabado de entrar em erupção em San Pedro de Atacama, no Chile. Assustado com a possibilidade de não se salvar, o homem gravou uma mensagem de despedida para a família.

"O vulcão acabou de entrar em erupção. Estou à beira da cratera. Andrés, irmãos, eu amo muito vocês, companheiros. Eu não sei o que vai acontecer. Um beijo", diz o guia, que foi localizado e entrevistado pelo jornal local Meganoticias. Identificado como Felipe, ele diz que, como descreveu na gravação, estava a metros do vulcão, mas, mesmo com o susto, gostou do que viveu.

"Foi uma experiência espetacular, sou grato pela vida", disse o homem ao jornal, acrescentando ainda já ter escalado o vulcão mais de 700 vezes ao longo de 17 anos.

"Foi uma fração de segundo. No começo, eu estava com medo, mas não havia material grande, apenas cinzas. Eu estava com passageiros, que ficaram um pouco assustados, mas a calma é sempre uma boa amiga", acrescentou.

No momento da explosão, Felipe conta que ele e o grupo estavam a cerca de 50 metros do cume do vulcão, o que fez com que sentissem a atividade vulcânica de maneira intensa. Para se protegerem, eles caminharam por cerca de 30 minutos até chegarem a um local seguro.

Desde sábado, novas visitações ao vulcão Láscar estão proibidas por autoridades locais. O guia salienta que na empresa de turismo eles são "rigorosos" e seguirão "as recomendações".