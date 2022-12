SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um aquário gigante contendo um milhão de litros de água explodiu, inundando o hotel onde está localizado e as ruas próximas, em Berlim, na Alemanha.

De acordo com a CNN, o desastre aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16) e deixou duas pessoas feridas por estilhaços de vidro. A cena foi gravada por várias testemunhas e compartilhada nas redes sociais.

Considerado uma das atrações mais encantadoras da capital alemã, o AquaDom é um aquário com 16 metros de altura e um volume que chega a um milhão de litros de água.

A estrutura cilíndrica, com equivalência de seis andares, estava localizada no átrio do hotel Radisson Blu.

A polícia foi acionada por volta das 6h, um pouco depois de o aquário explodir, fazendo com que uma enorme quantidade de água se espalhasse até o terceiro andar do hotel e pelas ruas ao redor, levando consigo mais de 1.500 peixes, de 97 espécies diferentes.

O Corpo de Bombeiros informou que a pressão da explosão destruiu não apenas o átrio do hotel, como também portas e janelas, fazendo com que os destroços se espalhassem pelas ruas. Por causa do imenso volume de água, as ruas ao redor do Radisson Blue ficaram alagadas e vários estabelecimentos próximos tiveram que ser interditados.

Há dois feridos que foram levados para o hospital, mas ainda não se sabe se são clientes ou funcionários. Hóspedes foram transferidos para outro hotel.

O episódio mobilizou mais de cem polícias e de cem bombeiros. Equipas técnicas também compareceram ao local do desastre e, após uma avaliação inicial, afirmaram haver indicações de que se trata de um defeito técnico no aquário.

A polícia descartou a possibilidade de a explosão ter sido provocada por um ataque planejado, principalmente pela falta de evidências deste tipo de ação.

O AquaDom foi inaugurado em dezembro de 2003 e recebeu o Recorde Mundial do Guinness por ser o maior aquário cilíndrico do mundo. Ele pertence ao AquaDom & SeaLife Berlim.

De acordo com relatos da época de sua construção, a atração custou cerca de 12,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 72 milhões, na cotação atual), segundo a BBC.