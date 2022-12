SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma nova onda de frio colocou em alerta os moradores da Flórida, nos Estados Unidos. O ar gelado imobiliza iguanas verdes, que dormem nas árvores e podem cair, atingindo pessoas, carros e casas.

O fenômeno é conhecido: as iguanas verdes não são nativas da Flórida e não aguentam as baixas temperaturas do inverno. Elas podem perder temporariamente o controle muscular no frio e, imobilizadas, elas parecem estar mortas.

Autoridades, no entanto, alertam que elas podem se recuperar rapidamente. As iguanas verdes são listadas como uma "espécie invasora" e podem ser mortas por qualquer pessoa, sendo protegidas apenas pela lei contra crueldade.

Em janeiro deste ano, a "chuva de iguanas" levou a uma enxurrada de relatos nas redes sociais.

Tags:

Estados Unidos