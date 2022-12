SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um dos deputados mais ricos da Rússia, Pavel Antov morreu nesta segunda-feira (25) ao cair da sacada de um quarto de hotel de luxo na Índia. Ele era crítico do presidente russo, Vladimir Putin.

A informação foi confirmada pela agência russa Tass. Segundo o veículo, o deputado morreu durante suas férias no estado de Odisha, no leste da Índia, onde comemorou seus 65 anos no último dia 22. Ele chegou a ser levado para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

"Nosso colega, um empresário de sucesso, o filantropo Pavel Antov faleceu. Em nome dos deputados da região da Rússia Unida, expresso minhas profundas condolências a parentes e amigos", disse o vice-presidente do Parlamento Regional Vyacheslav Kartukhin.

Com uma fortuna estimada em cerca de US$ 150 milhões (R$ 780 milhões), Antov figurou duas vezes na lista da revista Forbes em 2019.

Antov era deputado da Assembleia Legislativa da região de Vladimir. E criticou a guerra dos russos contra a Ucrânia, mas teria se retratado.