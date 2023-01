SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Milhares de fiéis voltaram ao Vaticano, nesta terça-feira (3), segundo dia de velório do papa emérito Bento 16. O velório público começou na segunda (2) e vai até esta quarta (4).

No primeiro dia, 65 mil pessoas foram se despedir do papa emérito, divulgou o Vaticano.

Já o funeral será feito na quinta-feira (5) pelo papa Francisco, que será o primeiro pontífice na história a presidir o rito fúnebre de um antecessor.

Com este ato, terminará a saga dos "dois papas", os dois vestidos de branco, que conviveram por quase uma década no menor Estado do mundo.

Ao fim da cerimônia, o caixão do pontífice emérito será enterrado nas grutas vaticanas, debaixo de São Pedro, na mesma cripta onde o corpo de João Paulo II esteve até 2011.

Bento 16 morreu no último dia de 2022, aos 95 anos, após uma piora em seu estado de saúde no período de Natal, quando ele começou a apresentar problemas respiratórios.