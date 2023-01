SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um homem em situação de rua, de 59 anos, foi morto a facadas por 8 adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos, em uma rua de Toronto, no Canadá. Elas teriam tentado roubar uma garrafa de bebida alcoólica do homem e da namorada dele. De acordo com o canal de TV canadense CBC, ele foi identificado nesta terça-feira (10) como Ken Lee, mas o crime ocorreu em 18 de dezembro.

De acordo com a polícia de Toronto, Lee foi declarado morto no hospital depois de ter sido supostamente espancado e esfaqueado pelo grupo de garotas, do lado de fora de um abrigo. O homem havia se mudado para o local nos últimos meses.

Segundo o site Toronto Sun, familiares e amigos informaram que ele morreu ao tentar proteger a namorada, Erica. Ela informou à imprensa as adolescentes estavam atrás de sua garrafa de álcool e outras propriedades e Ken tentou detê-las, mas isso custou-lhe a vida. Ele foi esfaqueado várias vezes.

Erica mantinha um relacionamento complicado com Ken, mas ambos eram sempre vistos juntos. Mesmo quando Ken não estava morando no abrigo, ela se encontrava em um parque próximo a ele. "Ele estava por aqui por causa dela", disse uma mulher, próxima aos dois. "Ele sempre cuidou dela."

A polícia informou que trabalhava para localizar os parentes mais próximos de Lee para informar sobre sua morte. A polícia disse acreditar que as adolescentes se reuniram após combinarem o encontro nas redes sociais e que moram próximo da área da Grande Toronto. Todas as adolescentes foram acusadas de homicídio em segundo grau e foram detidas. Uma responde em liberdade após pagamento de fiança e as demais ainda aguardam julgamento preliminar.

Após o assassinato, o nome de Ken Lee foi acrescentado ao Toronto Homeless Memorial, em homenagem a pessoas em situação de rua mortas na cidade.