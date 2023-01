SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um grupo se divertia na piscina de um condomínio em Neiva, na Colômbia, quando foi eletrocutado. Entre as vítimas atingidas pela descarga elétrica estavam duas crianças, com idades entre 8 e 11 anos, acompanhadas de um adulto e de um salva-vidas.

Segundo o jornal colombiano El Tiempo, os quatro "começaram a sentir vibrações na água de uma hora para a outra", poucos segundos antes de levarem o choque. Um vídeo gravado da janela de um dos apartamentos no condomínio registrou as vítimas de bruços, desacordadas, dentro da piscina.

Apesar da cena assustadora, testemunhas que estavam nos arredores da piscina conseguiram retirar as vítimas e aplicaram os primeiros socorros. O resgate foi acionado e levou as vítimas de ambulância até o hospital. Apesar do susto, todos receberam alta no dia do acidente, registrado na semana passada.

O caso é investigado pela polícia mas, até o momento, as causas da descarga elétrica não foram esclarecidas. Em um primeiro momento, autoridades locais cogitaram que um raio tivesse atingido a água, mas a teoria já foi descartada pelo Corpo de Bombeiros.

Uma das linhas de investigação é de que a corrente foi gerada pelas luzes subaquáticas da piscina, por falta de manutenção.