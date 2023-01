SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que "não está interessado" em um encontro com Vladimir Putin para discutir um acordo de paz.

Em entrevista exibida nesta quinta-feira (26) no canal britânico de televisão Sky News, o líder ucraniano disse que o presidente russo "não quer negociações porque ele não quer paz".

Zelensky referiu-se a Putin como um "ninguém" e afirmou não entender quem toma as decisões na Rússia. Ele recordou do encontro que ambos tiveram no Formato da Normândia, em dezembro de 2019, antes do conflito entre os dois países.

"Eu vi o homem que disse uma coisa e fez outra", afirmou. "Eu não entendo, são decisões dele ou de outra pessoa? Então me encontrar para o quê? Apertar a mão? Não estou interessado."

O líder se disse convencido de que Putin está "promovendo uma grande guerra" e a Ucrânia é apenas o primeiro passo. "Haverá outros países, se falharmos em intervir. Eu acho que vamos conseguir, vamos obter suporte e vencer", afirmou.

Durante a entrevista, gravada na quarta-feira (25), Zelensky foi informado de que a Alemanha autorizou o envio de 14 tanques Leopard para o país e agradeceu a ajuda, porém pontuou que o número e o prazo de entrega são "críticos".