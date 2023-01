SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Rússia está concedendo perdão a presidiários condenados em troca da participação deles na guerra contra a Ucrânia. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (27) pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista coletiva, segundo informaram agências de notícias locais.

Peskov afirmou que a anistia acontece com base nas leis russas, que estabelecem, em sua Constituição, que o direito de perdoar os condenados e quem cumpre sentenças de tribunais estrangeiros cabe ao presidente da Rússia.

Essa é a primeira vez que o governo russo admite a participação de condenados nas ações de guerra. Agências de notícias internacionais afirmam ainda que esses presidiários estariam sendo recrutados pelo Grupo Wagner, um grupo de mercenários ligados à Rússia.

VOLUNTÁRIOS E VIOLENTOS

Esse grupo, que é conhecido por suas práticas brutais, surgiu em 2014 e uma das suas primeiras missões teria sido apoiar as forças separatistas a tomar a península da Crimeia.

No início do mês, o Ministério da Defesa da Rússia conferiu o sucesso da retomada da cidade de Soledar, na República Popular de Donetsk (RPD), à atuação do grupo.

"Ações corajosas e altruístas dos voluntários dos esquadrões de assalto [do Grupo] Wagner", teria informado a Defesa do país, segundo destacaram canais de notícias internacionais.